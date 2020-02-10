В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги в Барселоне "Эспаньол" принимал прямого конкурента по борьбе за выживание в Примере – "Мальорку".
Встреча завершилась минимальной победой хозяев – 1:0.
В середине второго тайме полузащитник гостей Сальва Севилья получил травму, и тренерский штаб решил заменить его на "японского Месси", как называют Такефуса Кубо.
Но, т.к. футболисты "Мальорки" разминались вдали от скамейки запасных, персоналу команды нужно было либо проделать путь к группе разминающихся, либо издалека позвать японца из зоны разминки.
Тренер "Мальорки" по фитнессу Дани Пастор выбрал второй вариант, при этом предприимчивый Дани показал жест, имитирующий "узкие глаза".
Многие сочли находчивость тренера за демонстрацию расистского жеста.
Highlights матча "Эспаньол" - "Мальорка" - на официальном сайте Ла Лиги.