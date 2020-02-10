Тренер "Мальорки" показал расистский жест своему игроку во время матча Ла Лиги

В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги в Барселоне "Эспаньол" принимал прямого конкурента по борьбе за выживание в Примере – "Мальорку".

Встреча завершилась минимальной победой хозяев – 1:0.

В середине второго тайме полузащитник гостей Сальва Севилья получил травму, и тренерский штаб решил заменить его на "японского Месси", как называют Такефуса Кубо.

Фото: Sport.ua Такефуса Кубо

Но, т.к. футболисты "Мальорки" разминались вдали от скамейки запасных, персоналу команды нужно было либо проделать путь к группе разминающихся, либо издалека позвать японца из зоны разминки.

Тренер "Мальорки" по фитнессу Дани Пастор выбрал второй вариант, при этом предприимчивый Дани показал жест, имитирующий "узкие глаза".

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Многие сочли находчивость тренера за демонстрацию расистского жеста.

Highlights матча "Эспаньол" - "Мальорка" - на официальном сайте Ла Лиги.