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Капитан "Реала" установил уникальный рекорд чемпионата Испании

Серхио Рамос не уходит с поля без забитого мяча 17 лет подряд.

Серхио Рамос
Фото: EPA/UPG
Серхио Рамос

В рамках 23-го тура испанской Ла Лиги лидер текущего сезона – "Реал" на выезде не встретил сопротивления со стороны "Осасуны" – 4:1.

Один гол записал на свой счет Серхио Рамос.

Таким образом, 33-летний капитан "бланкос" стал первым футболистом в истории Ла Лиги, который забивал в 17-ти чемпионатах подряд, сообщает Gracenote Sports.

Свой первый гол Серхио забил 26 сентября 2004 года, когда еще выступал за "Севилью".

В текущем сезоне Рамос провел за "Реал" 29 матчей во всех турнирах, отметившись шестью забитыми мячами.

Всего за карьеру Серхио забил 90 голов в составе "Королевского клуба".

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