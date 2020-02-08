Украина прошла в следующий раунд плей-офф Кубка Федерации, обыграв Эстонию

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Сборная Украины по теннису обыграла сборную Эстонию и прошла в следующий раунд плей-офф Кубка Федерации.

Как сообщает sportarena, в одиночном разряде Украина и Эстония добыли по одной победе — сперва Даяна Ястремская обыграла Елену Малыгину, но в следующем матче Аннет Контавейт справилась с Элиной Свитолиной.

Победу украинской сборной принес триумф в парном разряде, где дуэт Марты Костюк и Ястремской менее чем за час справился с Контавейт и Малыгиной.

Украинская сборная как победитель зонального этапа прошла в следующий раунд плей-офф, где к ней присоединятся команды, проигравшие квалификацию финала Кубка Федерации. Матчи состоятся в апреле. Тогда на кону будут путевки в квалификационный турнир FedCup Finals-2021.