Украина прошла в следующий раунд плей-офф Кубка Федерации, обыграв Эстонию

Сборная Украины по теннису обыграла сборную Эстонию и прошла в следующий раунд плей-офф Кубка Федерации.
Как сообщает sportarena, в одиночном разряде Украина и Эстония добыли по одной победе — сперва Даяна Ястремская обыграла Елену Малыгину, но в следующем матче Аннет Контавейт справилась с Элиной Свитолиной.
Победу украинской сборной принес триумф в парном разряде, где дуэт Марты Костюк и Ястремской менее чем за час справился с Контавейт и Малыгиной.
Кубок Федерации. Костюк и Ястремская приносят сборной Украины победу в матче с Эстонией https://t.co/7xB8wZwhLC #tennis #FedCup #TeamUkraine #Kostyuk #Yastremska #Ukraine @FedCup pic.twitter.com/iPQb837MKj— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) February 8, 2020
Украинская сборная как победитель зонального этапа прошла в следующий раунд плей-офф, где к ней присоединятся команды, проигравшие квалификацию финала Кубка Федерации. Матчи состоятся в апреле. Тогда на кону будут путевки в квалификационный турнир FedCup Finals-2021.