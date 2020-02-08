Испанский клуб понесет большой финансовый ущерб за обвинения в фашизме фанами команды украинца Зозули

Апелляционный комитет Королевской Федерации футбола Испании (RFEF) подтвердил штраф, наложенный на клуб "Райо Вальекано" за оскорбления фанатов в адрес украинца Романа Зозули, передает Mundo Deportivo.

На двух ближайших домашних матчах "Райо" должны быть закрыты сектора, с которых слышались оскорбительные выкрики в матче против "Альбасете". Также клуб должен выплатить штраф 18 тыс. евро. Закрытие трибун, согласно постановлению, должно произойти в матчах 29 и 31 тура против "Уэски" и "Эльче".

Вместе с тем, Комитет отклонил апелляцию "Альбасете", в которой содержалась просьба объявить "Райо" ответственным за понесенный командой ущерб. Чиновники сообщают, что у данной структуры недостаточно компетенции для урегулирования претензии о компенсации.

У "Райо" есть 15 дней на подачу апелляции в Административный спортивный суд.

Напомним, 15 декабря матч Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма в связи с нацистскими выкриками в адрес форварда гостей Зозули.

Фанаты хозяев в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца различные оскорбления, основной тематикой которых стала "Зозуля - нацист". Из-за этого футболисты "Альбасете" отказались выходить на второй тайм встречи.

В итоге, RFEF наложил на "Райо Вальекано" санкции за оскорбление Зозули. Однако в дальнейшем приостановил наказание, ввиду того, что у столичного клуба не было достаточно времени для подачи апелляции.