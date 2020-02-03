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Украинцы Лунин и Зозуля оказались в эпицентре матча Сегунды: Роман заработал пенальти, а Андрей его отбил

"Овьедо" переиграл "Альбасете".

Украинцы Лунин и Зозуля оказались в эпицентре матча Сегунды: Роман заработал пенальти, а Андрей его отбил
Андрей Лунин
Фото: EPA/UPG

В рамках 26-го тура испанской Сегунды в очном поединке в Овьедо встречались соседи по турнирной таблице – "Реал Овьедо" и "Альбасете".

Напомним, за обе команды играют украинцы – за хозяев выступает голкипер Андрей Лунин, а за гостей форвард Роман Зозуля.

Именно украинцы оказались в центре внимания в концовке первого тайма. Зозуля заработал пенальти. Однако удар хавбека Педро Антонио Санчес Моньино с "точки" Лунин парировал, но не успел спасти от добивания того же игрока. Так счет стал ничейным – 1:1.

Во втором тайме хозяевам все же удалось склонить чашу весов в свою пользу – 3:1.

Благодаря этой жизненно важной победе команда Лунина сравнялась по очкам с командой Зозули – "Овьедо" и "Альбасете" борются за выживание, на 2 очка опережая первую к зоне вылета "Эстремадуру".

Highlights матча "Овьедо" - "Альбасете" - на официальном сайте ФК "Овьедо".

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