Команда "Канзас-Сити Чифс" выиграла 54-й Супербоул. В финале Национальной футбольной лиги, который состоялся сегодня ночью на стадионе Hard Rock Stadium в городе Майями-Гарденс "Вожди" победили "Сан-Франциско Фотинайнерс" со счетом 30:21 (3:7; 7:3; 0:10; 21:0).

Фото: EPA/UPG

Это вторая победа команды в истории: последний раз клуб побеждал в 1970 году.

Перед заключительной четвертью "Канзас-Сити" уступал со счетом 10:20. Но определяющей стала последняя пятнадцатиминутка, которую "Чифс" выиграли со счетом 21:0. На счету квотербека победителей Патрика Махоумса два пасовых тачдауна и выносной - в сумме 21 очко.

В результате он был признан самым ценным игроком финала.

Фото: EPA/UPG Патрик Махоумс с кубком Ломбарди

Супербоул — финальный матч Национальной футбольной лиги США. Его трансляция ежегодно становится самым популярным телевизионным событием в стране и мире. В 2019 году Супербоул смотрели 149 млн человек.