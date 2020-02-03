Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Нардеп от "Слуги народа" Брагар предложил пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
​Зеленский: Иран предложил по $80 тыс. родственникам погибших украинцев с самолета МАУ, но мы не согласились
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
Журналисты показали собаку, которую нардеп Брагар советовал продать для оплаты коммуналки
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
Экс-майор "ДНР" Прилепин вместе с Сигалом и Чичериной создал партию "За правду" (обновлено)
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
Российския авиакомпания отказалась брать на рейсы из Китая граждан других стран
ГлавнаяСпорт

"Канзас-Сити" впервые за 50 лет выиграл Супербоул

Главный американский чемпионат закончился победой команды из Канзаса.

Команда "Канзас-Сити Чифс" выиграла 54-й Супербоул. В финале Национальной футбольной лиги, который состоялся сегодня ночью на стадионе Hard Rock Stadium в городе Майями-Гарденс "Вожди" победили "Сан-Франциско Фотинайнерс" со счетом 30:21 (3:7; 7:3; 0:10; 21:0).

Фото: EPA/UPG

Это вторая победа команды в истории: последний раз клуб побеждал в 1970 году.

Перед заключительной четвертью "Канзас-Сити" уступал со счетом 10:20. Но определяющей стала последняя пятнадцатиминутка, которую "Чифс" выиграли со счетом 21:0. На счету квотербека победителей Патрика Махоумса два пасовых тачдауна и выносной - в сумме 21 очко.

В результате он был признан самым ценным игроком финала.

Патрик Махоумс с кубком Ломбарди
Фото: EPA/UPG
Патрик Махоумс с кубком Ломбарди

Супербоул — финальный матч Национальной футбольной лиги США. Его трансляция ежегодно становится самым популярным телевизионным событием в стране и мире. В 2019 году Супербоул смотрели 149 млн человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также