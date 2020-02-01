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Американка Кенин выиграла Australian Open-2020

София выиграла дебютный для себя турнир "Большого шлема".

София Кенин
Фото: EPA/UPG
София Кенин

Американка София Кенин стала победительницей Australian Open-2020.

В финале 14-я сеяная одержала волевую победу над экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой – 4:6, 6:2, 6:2.

21-летняя уроженка Москвы уверенно выиграла вторую и третью партии, отдав Мугурусе всего 4 гейма, и впервые в своей карьере стала чемпионкой турнира "Большого шлема".

Таким образом, София отомстила испанке за первую ракетку Украины Элину Свитолину, которая в двух сетах проиграла Мугурусе в третьем раунде турнира.

После этой победы американка поднимется на 7 позиций в рейтинге WTA.

Highlights поединка Кенин - Мугуруса - на официальном сайте Australian Open.

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