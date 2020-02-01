Американка София Кенин стала победительницей Australian Open-2020.
В финале 14-я сеяная одержала волевую победу над экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой – 4:6, 6:2, 6:2.
21-летняя уроженка Москвы уверенно выиграла вторую и третью партии, отдав Мугурусе всего 4 гейма, и впервые в своей карьере стала чемпионкой турнира "Большого шлема".
Таким образом, София отомстила испанке за первую ракетку Украины Элину Свитолину, которая в двух сетах проиграла Мугурусе в третьем раунде турнира.
После этой победы американка поднимется на 7 позиций в рейтинге WTA.
Highlights поединка Кенин - Мугуруса - на официальном сайте Australian Open.