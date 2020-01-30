Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти многих удивила, проиграв полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 14-й сеяной, американке Софии Кенин (6:7 (6-8), 5:7).
Но еще большее удивление испытали журналисты на послематчевой пресс-конференции Барти.
Австралийка подвела итоги прошедшего матча в компании грудного ребенка.
"Это моя новая племянница, - сказала Барти журналистам. - Сестра родила 11 недель назад. Это самое главное в жизни. Это потрясающе.
Ее зовут Оливия. Она сама это вам говорит.
Более широкий взгляд - это прекрасно. Жизнь - прекрасная штука. Я улыбнулась, как только вышла с корта и ее увидела. Нужно было ее обнять. Все хорошо", - подытожила тётя Оливии.
Glass half full 🥃@ashbarty | #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/fwc4HaYaxP— #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020
Highlights остросюжетного поединка Барти - Кенин - на официальном сайте Australian Open.