Фото: EPA/UPG Эшли Барти и Оливия

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти многих удивила, проиграв полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 14-й сеяной, американке Софии Кенин (6:7 (6-8), 5:7).

Но еще большее удивление испытали журналисты на послематчевой пресс-конференции Барти.

Австралийка подвела итоги прошедшего матча в компании грудного ребенка.

"Это моя новая племянница, - сказала Барти журналистам. - Сестра родила 11 недель назад. Это самое главное в жизни. Это потрясающе.

Ее зовут Оливия. Она сама это вам говорит.

Более широкий взгляд - это прекрасно. Жизнь - прекрасная штука. Я улыбнулась, как только вышла с корта и ее увидела. Нужно было ее обнять. Все хорошо", - подытожила тётя Оливии.

Highlights остросюжетного поединка Барти - Кенин - на официальном сайте Australian Open.