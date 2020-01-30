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Первая ракетка мира пришла с грудным ребенком на пресс-конференцию после поражения в полуфинале Australian Open

Эшли Барти удивила журналистов.

Эшли Барти и Оливия
Фото: EPA/UPG
Эшли Барти и Оливия

Первая ракетка мира, австралийская теннисистка Эшли Барти многих удивила, проиграв полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 14-й сеяной, американке Софии Кенин (6:7 (6-8), 5:7).

Но еще большее удивление испытали журналисты на послематчевой пресс-конференции Барти.

Австралийка подвела итоги прошедшего матча в компании грудного ребенка.

"Это моя новая племянница, - сказала Барти журналистам. - Сестра родила 11 недель назад. Это самое главное в жизни. Это потрясающе.

Ее зовут Оливия. Она сама это вам говорит.

Более широкий взгляд - это прекрасно. Жизнь - прекрасная штука. Я улыбнулась, как только вышла с корта и ее увидела. Нужно было ее обнять. Все хорошо", - подытожила тётя Оливии.

Highlights остросюжетного поединка Барти - Кенин - на официальном сайте Australian Open.

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