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Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта

Кинси Волански едва не сорвала этап.

Кинси Волански
Фото: instagram.com/kinsey
Кинси Волански

Накануне в австрийском Шладминге прошел очередной этап Кубка мира по горным лыжам.

По сумме двух попыток победу в слаломе одержал норвежец Хенрик Кристофферсен, опередивший на 0,34 сек. француза Алексиса Пинтуро и на 0,83 сек. швейцарца Даниэля Юле.

Отметим, что промежуточным лидером этапа выступал итальянец Алекс Винатцер, в итоге занявший 6-е место.

Именно в заключительной стадии его второй попытки случился один неоднозначный эпизод.

Скандально известная Instagram-модель Кинси Волански решила собой украсить последние метры заезда Винатцера, а заодно почтить память легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта, который 26 января погиб в результате крушения вертолета.

При этом Волански, несмотря на минусовую температуру, это сделала своеобразно: в одном купальнике появилась на лыжной трассе.

В результате, Кинси и Алекс одновременно пересекли финишную черту, чему Винатцер, судя по его реакции, был очень рад.

Модель предстала в объективе телекамер, держа в руках плакат с надписью "RIP Kobe" ("Покойся с миром, Коби").

Напомним, Волански завоевала популярность, выбежав на поле в мадридском финальном матче Лиги Чемпионов-2018/19 между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0).

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