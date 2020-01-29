Фото: instagram.com/kinsey Кинси Волански

Накануне в австрийском Шладминге прошел очередной этап Кубка мира по горным лыжам.

По сумме двух попыток победу в слаломе одержал норвежец Хенрик Кристофферсен, опередивший на 0,34 сек. француза Алексиса Пинтуро и на 0,83 сек. швейцарца Даниэля Юле.

Отметим, что промежуточным лидером этапа выступал итальянец Алекс Винатцер, в итоге занявший 6-е место.

Именно в заключительной стадии его второй попытки случился один неоднозначный эпизод.

Скандально известная Instagram-модель Кинси Волански решила собой украсить последние метры заезда Винатцера, а заодно почтить память легендарного баскетболиста НБА Коби Брайанта, который 26 января погиб в результате крушения вертолета.

При этом Волански, несмотря на минусовую температуру, это сделала своеобразно: в одном купальнике появилась на лыжной трассе.

Champions League streaker returns with Kobe Bryant tribute https://t.co/dXugiQLkmr pic.twitter.com/utRMuF1zVe — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 28, 2020

В результате, Кинси и Алекс одновременно пересекли финишную черту, чему Винатцер, судя по его реакции, был очень рад.

Модель предстала в объективе телекамер, держа в руках плакат с надписью "RIP Kobe" ("Покойся с миром, Коби").

Очень неоднозначная акция скорби по Коби Брайанту 🤨



Кинси Волански, известная тем, что выбегала на поле в купальнике в финале ЛЧ, во время соревнований в австрийском Шладминге размахивала плакатом «RIP Kobe» прямо на финише горнолыжной трассы. pic.twitter.com/EQuxJCxFXi — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 28, 2020

Напомним, Волански завоевала популярность, выбежав на поле в мадридском финальном матче Лиги Чемпионов-2018/19 между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0).