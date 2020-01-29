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У Коби Брайанта с женой была особая договоренность насчет полетов на вертолете

Легендарный баскетболист разбился вместе со своей дочкой.

У Коби Брайанта с женой была особая договоренность насчет полетов на вертолете
Ванесса и Коби Брайант
Фото: EPA/UPG

У звезды НБА Коби Брайанта, который погиб 26 января в авиакатастрофе, и его жены Ванессы существовала договоренность никогда не летать на вертолете вместе.

"Он и Ванесса договорились никогда не летать вместе на вертолете", - приводит слова одного из близких семьи Брайантов People.

Напомним, что 26 января вертолет с Брайантом и его 13-летней дочерью Джанной разбился в городе Калабасас. Всего на борту было 9 человек. Все они погибли.

Коби Брайант и Ванесса были в браке с 2001 года. У пары было четверо детей.

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