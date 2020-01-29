В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Правительство назначило новую главу Госкино
Правительство назначило новую главу Госкино
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
ГлавнаяСпорт

Один из богатейших депутатов горсовета Львова заявил о готовности стать владельцем "Карпат" для спасения клуба

Григорий Козловский готов временно сложить полномочия президента "Руха".

Григорий Козловский
Фото: isport.ua
Григорий Козловский

Украинский предприниматель, меценат и общественный деятель, депутат Львовского городского совета Григорий Козловский в программе "Народне Толк" на НТА заявил, что готов сложить с себя полномочия президента ФК "Рух" и временно стать владельцем львовских "Карпат".

Интервью Козловского - на 30-й минуте трансляции.

"Нам нужно подставить плечо и спасти пациента. Это будет один год, максимум - два. У нынешних инвесторов никто не купит клуб даже за гривну. Во Львове точно найдется инвестор, который за год-два отдаст городской власти 50 или 100 млн гривен. Это вопрос диалога.

Я готов сложить с себя полномочия президента "Руха" и на год стать исполняющим обязанности "чего-то там" "Карпат". Я гарантирую, что спасу их. Я создам во Львове пул бизнесменов, владельцев и власти, которые будут заинтересованы в этом, а потом вернусь в свое детище", - заявил Козловский.

Ранее прошла информация, что один из богатейших бизнесменов России Михаил Фридман изучает возможность покупки "Карпат".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также