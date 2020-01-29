Фото: isport.ua Григорий Козловский

Украинский предприниматель, меценат и общественный деятель, депутат Львовского городского совета Григорий Козловский в программе "Народне Толк" на НТА заявил, что готов сложить с себя полномочия президента ФК "Рух" и временно стать владельцем львовских "Карпат".

Интервью Козловского - на 30-й минуте трансляции.

"Нам нужно подставить плечо и спасти пациента. Это будет один год, максимум - два. У нынешних инвесторов никто не купит клуб даже за гривну. Во Львове точно найдется инвестор, который за год-два отдаст городской власти 50 или 100 млн гривен. Это вопрос диалога.

Я готов сложить с себя полномочия президента "Руха" и на год стать исполняющим обязанности "чего-то там" "Карпат". Я гарантирую, что спасу их. Я создам во Львове пул бизнесменов, владельцев и власти, которые будут заинтересованы в этом, а потом вернусь в свое детище", - заявил Козловский.

Ранее прошла информация, что один из богатейших бизнесменов России Михаил Фридман изучает возможность покупки "Карпат".