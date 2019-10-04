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"Карпаты" планируют объединиться с двумя другими львовскими клубами в рамках проекта народной команды

Может получится акция "три в одном".

"Карпаты" планируют объединиться с двумя другими львовскими клубами в рамках проекта народной команды
Фото: fckarpaty.com

В рамках проекта "Карпаты"-2020: народная команда в самом сердце города", ФК "Карпаты" сделали предложение двум другим профессиональным львовским клубам - "Львову", выступающему в Favbet Лиге и перволиговому "Руху" объединиться в единую команду, опубликовав соответствующее заявление на своем официальном сайте.

"По нашему глубокому убеждению, если объединить ресурсы и возможности всех трех клубов вокруг предложенной бизнес-модели, возможно, привлечь и других мощных бизнесменов, все участники от этого только выиграют.

Абсолютно не важно при этом, кто де-юре будет управлять клубом – модель совладения и корпоративного принятия стратегических и нынешних решений можно детально прописать и утвердить", - предлагается "зелено-белыми".

"Главное, что при этом Западная Украина получит настолько мощный клуб, который уже в скором времени будет претендовать на первенство во внутреннем чемпионате, и станет грозной силой на европейском уровне.

Фото: фк карпаты

Также "Карпаты" планируют провести реконструкцию стадиона "Украина". Его хотят сделать исключительно футбольным, сократив вместительность с 28 тысяч до 15 тысяч, и сделав крышу над трибунами, отмечено в заявлении.

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