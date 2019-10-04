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В матче Лиги Европы команда покинула поле из-за появившегося над ареной флага Нагорного Карабаха

Футболисты "Карабаха" продемонстрировали гражданскую позицию.

Во время матча второго тура Лиги Европы между командами "Дюделанж" и "Карабах" (1:4), который состоялся накануне в Люксембурге, произошел провокационный эпизод с политическим подтекстом.

После того, как азербайджанская команда на 30-й минуте забила второй гол в ворота хозяев, над спортивной ареной "Жози Бартель" появился дрон, к которому был прикреплен флаг никем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, сообщает azerisport.com.

Фото: azerisport.com.

Сразу после инцидента главный тренер гостей Гурбан Гурбанов увел свою команд с поля, а рефери поединка остановил встречу.

Матч был прерван на 25 минут.

В это время у фанов азербайджанской команды возник конфликт с правоохранительными органами. А некоторые футболисты "Карабаха", перед тем, как покинуть поле, даже пытались мячом сбить управляемый дрон.

Представители клуба "Карабах" выразили свое недовольство и обеспокоенность за происходящую провокацию представителям "Дюделанжа" и УЕФА.

Фото: azerisport.com.

В тоже время руководство Ассоциации Футбольных Федераций Азербайджана (АФФА) незамедлительно связалось с УЕФА и выразила свою обеспокоенность по поводу случившейся провокации. АФФА направила официальное письмо жалобы, где также потребовала принять соответствующие меры.

Ответственность за вылет дрона взяла на себя группа ультрас Первого армянского фронта, сообщает издание.

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