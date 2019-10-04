"Динамо" не смогло обыграть "Лугано" в Лиге Европы

На стадионе "Кибунпарк" в Санкт-Галлене завершился поединок группового раунда Лиги Европы в группе B между швейцарским "Лугано" и киевским "Динамо".
Зрители так и не увидели забитых мячей в матче - 0:0.
Таким образом, после двух туров в активе "Динамо" четыре набранных очка. В первом матче украинский клуб обыграл "Мальме" - 1:0.
Параллельный поединок в группе В Лиги Европы между шведским "Мальме" и датским "Копенгагеном" также завершился вничью - 1:1.
Следующий матч на групповом этапе Лиги Европы "Динамо" проведет 24 октября в Киеве против датского "Копенгагена".