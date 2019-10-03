Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки
Слуга народа признал: Украина не отвертится от "формулы Штайнмайера". Кремль потирает руки
Путин назвал условие для нового транзитного договора и предложил альтернативу
Путин назвал условие для нового транзитного договора и предложил альтернативу
"Нет капитуляции!": в Киеве проходит акция против "формулы Штайнмайера"
"Нет капитуляции!": в Киеве проходит акция против "формулы Штайнмайера"
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
​Зеленский пришел в Раду для обсуждения "формулы Штайнмайера" (обновлено)
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Обнародовано письмо Кучмы с согласованным текстом "формулы Штайнмайера"
Боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов
Боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов
На трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульную
На трассе в Полтавской области микроавтобус насмерть сбил патрульную
«Президент заметно нервничал»
«Президент заметно нервничал»
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
ГлавнаяСпорт

Букмекеры предвосхищают матч УПЛ "Александрии" с "Карпатами" договорным

Коэффициент на победу хозяев катастрофично упал.

Букмекеры предвосхищают матч УПЛ "Александрии" с "Карпатами" договорным
Фото: НБУ

В букмекерских конторах произошло резкое изменение коэффициентов на матч 10-го тура Favbet Лиги между "Александрией" и "Карпатами", который состоится в Александрии 6 октября.

Вначале коэффициенты были такими: на победу "Александрии" давали 2.24, на ничью - 3.22 и на победу гостей - 3.34.

Затем тренд котировок на победу хозяев резко упал, несмотря на то, что сегодня "Александрия" сыграет во Львове тяжелейший матч Лиги Европы против "Гента".

В настоящее время букмекеры дают коэффициент на победу хозяев 1,12-1,22, на ничью – 5,85-6,5, в выигрыш "Карпат" практически никто не верит – коэф. 16-16,5.

Налицо все признаки потенциально договорного матча.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также