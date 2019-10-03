В рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов действующий обладатель трофея – "Ливерпуль" принимал "Зальцбург".

Команды на "Энфилде" устроили форменную перестрелку в стиле Дикого Запада, забив на двоих 7 мячей.

К 36-й минуте хозяева, усилиями Садио Мане (9), Эндрю Робертсона (25) и Мохамеда Салаха уверенно побеждали 3:0. Особенно интригующим был второй гол "красных", организованный двумя крайними защитниками - Трент Александер-Арнольд сделал кросс на пятачок, а каким-то ветром занесенный туда Робертсон замкнул передачу коллеги по амплуа.

Однако еще до перерыва Хи Чан Хван сквитал один мяч – 3:1. Отметим, с какой легкостью южнокорейскому легионеру гостей удалось в том эпизоде переиграть одного из лучших защитников мира Вирджила ван Дейка.

Основные чудеса начались во втором тайме.

Вначале Такуми Минамино (56) до минимума сократил отставание "Зальцбурга" в счете (3:2). А спустя 4 минуты Эрлинг Холанн и вовсе восстановил равновесие – 3:3.

Но последнее слово осталось за футболистами "Ливерпуля".

На 69-й минуте Роберто Фирмино тонкой передачей вывел Салаха на рандеву с Чичаном Станковичем, и египтянин мастерски сделал свое дело 4:3.

В параллельном матче группы Е "Генк" и "Наполи" расписали нулевую ничью.

Неаполитанцы с четырьмя очками продолжают возглавлять турнирную таблицу.

На 1 очко отстают "Ливерпуль" и "Зальцбург".

"Генк" с единственным очком замыкает квартет.

Обзор матча "Ливерпуль" - "Зальцбург" - на сайте официального вещателя Лиги.