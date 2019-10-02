Донецкий "Шахтер" одержали первую победу в групповом турнире Лиги Чемпионов УЕФА-2019/20, вырвав волевую победу у итальянской "Аталанты" - 2:1.

Матч проходил в рамках второго тура ЛЧ в Милане. "Аталанта" играла не на родном стадионе в Бергамо, т.к. спортивная арена находится на реконструкции.

Хозяева матча могли открывать счет еще на 16-й минуте, однако удар с пенальти Йосипа Иличича отразил Андрей Пятов.

Спустя 12 минут Дуван Сапата все же поразил ворота "Шахтера" - 1:0.

"Горняки" отыгрались еще до перерыва: Жуниор Мораес на 41-й минуте точно пробил по пустым воротам - 1:1.

Победный гол записал на свой счет Манор Соломон, забив на последних секундах встречи (90+5 мин) - 1:2.

Напомним, в первом туре Лиги Чемпионов "Шахтер" розгромно проиграл "Манчестер Сити" (0:3).

Обновление. Обзор матча на сайте официального вещателя Лиги Чемпионов.