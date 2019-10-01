Фото: EPA/UPG Уле Гуннар Сольскьяер

В заключительном матче 7-го тура Английской Премьер-Лиги сошлись "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Унылый поединок был под стать манчестерской погоде – проливной дождь над "Олд Траффорд", в совокупности с продемонстрированным командами "спектаклем", заставили многих болельщиков пожалеть о потерянном вечером времени.

Ничья 1:1 вряд ли кого из соперников воодушевила – на гол Скотта Мактоминея, забитого на последней минуте первого тайма, гости ответили голом Пьер-Эмерик Обамеянга, забитого габонцем на 59-й минуте.

После этого поединка МЮ набрал 9 очков и в турнирной таблице расположился на 10-м месте.

Таким образом, "красные дьяволы" выдали для себя худший старт за всё время существования АПЛ.

Кроме того, подопечные Уле Гуннара Сольскьяера повторили антирекорд 30-летней давности – тогда, в сезоне-1989/90 команда Алекса Фергюсона также набрала 9 очков в первых 7 турах чемпионата и в итоге финишировала на 13-м месте.