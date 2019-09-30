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Украинский ходок на ЧМ-2019 по легкой атлетике после финиша на 50 км покинул арену в инвалидной коляске

Силе духа Марьяна Закальницкого можно только позавидовать.

Украинский ходок на ЧМ-2019 по легкой атлетике после финиша на 50 км покинул арену в инвалидной коляске
Марьян Закальницкий
Фото: IAAF

Накануне на чемпионате мира-2019 по легкой атлетике, который проходит в Катаре, прошли соревнования ходоков на дистанции 50 км.

Украинский спортсмен, чемпион Европы-2018 Марьян Закальницкий завершил дистанцию на 9-м месте.

Сразу после финиша Марьяну стало плохо, и он рухнул на беговую дорожку. Пришлось вызывать бригаду скорой медицинской помощи.

Мужественный украинец до такой степени был истощен, что не смог самостоятельно покинуть трассу. Его увезли на инвалидной коляске.

Фото: IAAF
Фото: IAAF
Фото: IAAF

Добавим, что это уже не первый случай на ЧМ-2019, когда спортсменам становится плохо. Соревнования проходят в непростых климатических условиях. Несмотря на старты поздним вечером, температура воздуха все равно превышает 30 градусов и при этом сопровождается высокой влажностью.

ЧМ-2019 в Дохе завершится 6 октября.

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