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В Госдуме РФ заявили, что у России ноль шансов поехать на Олимпиаду-2020

Вячеслав Фетисов с пессимизмом оценивает ситуацию с РУСАДА.

В Госдуме РФ заявили, что у России ноль шансов поехать на Олимпиаду-2020
Вячеслав Фетисов
Фото: aif.ru

Депутат Государственной думы РФ, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, дискутируя о том, может ли Россия пропустить летнюю Олимпиаду-2020 в Токио, заявил, что, "...Если то, о чем сейчас все говорят, произошло на самом деле, то шансов у нас ноль. Я совершенно точно знаю: не было бы проблем - не было бы и темы", - цитируют Фетисова "Спорт-Экспресс".

Ранее стало известно, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года. ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. Российской стороне предоставлено три недели на объяснение информации о возможных манипуляциях с данными в Московской антидопинговой лаборатории.

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