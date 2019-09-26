Экс-чемпион мира: "В боксе допинг используют все"

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях по версиям IBF и WBA, а ныне эксперт на ТВ Пол Малиньяджи рассказал о масштабе проблемы допинга в боксе.

"Да! Используют все. Но не это страшно. Страшно то, что их в этом нельзя винить. Как минимум до тех пор, пока антидопинговые службы не начнут настоящую борьбу, а не ее имитацию. Послушайте, как может боксер не использовать допинг, если он точно знает, что его оппонент на допинге? В конце концов мы говорим не только о карьере, но и о жизни, безопасности и здоровье. Без допинга ты завершишь карьеру намного раньше, так ничего толком и не добившись", - цитирует американца xsport.ua.

"Тестирование на допинг должно быть гораздо более жестким, более неожиданным и более частым. То, что есть в боксе сейчас, не работает. Как считаете, сколько раз бойцов проверяют в рамках программы "Чистый бокс" от WBC и WADA? Меня проверяли один раз за 7 месяцев. У WADA просто нет денег, чтобы проводить тесты чаще. Они все же стоят денег. Поэтому я и говорю, что это – не контроль, а какая-то профонация. Только идиоты могут верить, что вся эта штука работает. То, что ты записан в программе, не значит, что тебя проверяли. Вот и вся правда.

Необходимо вмешательство всех сторон. Всех четырех организаций, всех крупнейших промоутеров. Нужно увеличить количество тестов. Но к чему это приведет? Верно. Увеличится количество пойманных бойцов. А кому это нужно, если задача – лепить новых звезд?", - задается риторическим вопросом Малиньяджи.