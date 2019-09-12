Украинский гроссмейстер Пономарев пожаловался на РУСАДА: его два часа проверяли на допинг (обновлено)

Пономарев недоволен тем, что два часа провел на допинг-контроле между двумя партиями против россиянина Андрея Есипенко.
"Я должен винить только самого себя за плохую игру во время Кубка мира. Но после первой игры вместо отдыха я провел буквально два часа - с 19.57 по 21.56 - на допинг-тесте, который проводило нанятое ФИДЕ РУСАДА. Почему так долго? Почему это было не ВАДА? Выбрали ли меня случайно?", - написал Пономарев в Twitter.
2/2 But after 1st game I spent literally 2 hours from 19:57 till 21:56 for the doping test with Rusada hired by FIDE instead of resting and prepare for the 2nd game. Why so long? Why it was not WADA? Was I randomly selected?! I hope to play better soon.— Ruslan Ponomariov (@Ponomariov) 11 сентября 2019 г.
Добавим, что в турнире, который проходит в столице российской Югры - Ханты-Мансийске по нокаут-системе, принимает участие еще один украинец.
Антон Коробов (43-й сеяный) в первом раунде завершил обе свои партии вничью против индийца Абхиджита Гупта (86). Теперь участника 1/32 финала определит тай-брейк.
Напомним, в 2002 году Пономарев в 18 лет стал самым молодым чемпионом мира (по версии ФИДЕ).
Добавим, что победитель Кубка мира определится 4 октября
Финалисты турнира получат право сыграть на турнире претендентов в 2020 году.
Призовой фонд Кубка мира составляет 1,6 млн долл.
Обновление. В РУСАДА, в лице замгенерального директора Маргариты Пахноцкой отреагировали на заявление Пономарева.
"Заявление украинского шахматиста выглядит странно, во-первых, ВАДА никогда само не проводит тестирование, далее - время прохождения тестирования зависит от особенностей организма спортсмена и его мочевыделительной системы. Мы никак не можем ускорить процесс. Что касается работы РУСАДА, то Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала наше агентство по той причине, что турнир проходит в России. Это контрактное тестирование.
С полной ответственностью заявляю, что Пономарев был протестирован по случайной выборке, которая производилась в присутствии делегата от ФИДЕ. Вся процедура выполнена строго в соответствии с международным стандартом по тестированию и расследованиям ВАДА", - цитирует Пахноцкую championat.com.