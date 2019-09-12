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Украинский гроссмейстер Пономарев пожаловался на РУСАДА: его два часа проверяли на допинг (обновлено)

В Ханты-Мансийске стартовал Кубок мира.

Украинский гроссмейстер Руслан Пономарев (46-й рейтинг на турнире) усомнился в непредвзятости РУСАДА и пожаловался на ее действия во время Кубка мира по шахматам. 

Пономарев недоволен тем, что два часа провел на допинг-контроле между двумя партиями против россиянина Андрея Есипенко.

"Я должен винить только самого себя за плохую игру во время Кубка мира. Но после первой игры вместо отдыха я провел буквально два часа - с 19.57 по 21.56 - на допинг-тесте, который проводило нанятое ФИДЕ РУСАДА. Почему так долго? Почему это было не ВАДА? Выбрали ли меня случайно?", - написал Пономарев в Twitter.

Отметим, что экс-чемпион мира уступил на стадии 1/64 финала Есипенко (0,5:1,5) и завершил выступление на турнире.

Добавим, что в турнире, который проходит в столице российской Югры - Ханты-Мансийске по нокаут-системе, принимает участие еще один украинец.

Антон Коробов (43-й сеяный) в первом раунде завершил обе свои партии вничью против индийца Абхиджита Гупта (86). Теперь участника 1/32 финала определит тай-брейк.

Напомним, в 2002 году Пономарев в 18 лет стал самым молодым чемпионом мира (по версии ФИДЕ).

Добавим, что победитель Кубка мира определится 4 октября

Финалисты турнира получат право сыграть на турнире претендентов в 2020 году.

Призовой фонд Кубка мира составляет 1,6 млн долл.

Обновление. В РУСАДА, в лице замгенерального директора Маргариты Пахноцкой отреагировали на заявление Пономарева.

"Заявление украинского шахматиста выглядит странно, во-первых, ВАДА никогда само не проводит тестирование, далее - время прохождения тестирования зависит от особенностей организма спортсмена и его мочевыделительной системы. Мы никак не можем ускорить процесс. Что касается работы РУСАДА, то Международная шахматная федерация (ФИДЕ) выбрала наше агентство по той причине, что турнир проходит в России. Это контрактное тестирование.

С полной ответственностью заявляю, что Пономарев был протестирован по случайной выборке, которая производилась в присутствии делегата от ФИДЕ. Вся процедура выполнена строго в соответствии с международным стандартом по тестированию и расследованиям ВАДА", - цитирует Пахноцкую championat.com.

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