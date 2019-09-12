Домашние матчи "Барселоны" стали в прошлом сезоне самыми посещаемыми в Европе

Каталонцы являются лидерами по этому показателю в Старом свете.

"Барселона" возглавила список футбольных клубов по суммарной посещаемости среди команд европейских лиг в прошлом сезоне, информирует "Спорт-Экспресс" со ссылкой на отчет УЕФА.

Как отмечается в отчете, общее число зрителей, побывавших на "Ноу Камп" в чемпионате Испании в сезоне-2018/19, составило 1,44 млн.

Второе место занял "Манчестер Юнайтед" (1,42), на третьей строчке расположилась дортмундская "Боруссия" (1,37), замыкают пятерку "Бавария" (1,28) и "Реал" (1,15).

В отчете нашлось место и киевскому "Динамо", которое в номинации "Рекордный рост посещаемости" заняло 5-е место (+91 тыс. зрителей).

А первое место в данной категории занял греческий ПАОКа (+172 тыс.), также в Топ-5 по положительной динамике посещаемости вошли "Барселона" (+171), римский "Лацио" (+118) и греческий "Олимпиакос" (+106).