Месси отрекся от приписываемых ему слов про Неймара

Фото: EPA/UPG Лионель Месси и Неймар

Живая легенда аргентинского футбола развеял слухи о том, что он и другие футболисты "блаугранас" просили руководство "Барсы" подписать Неймара.

При этом Месси определенно высказался за камбэк бразильца.

"Я был бы рад, если бы Неймар перешел в "Барселону". Не знаю, все ли возможное сделала "Барселона" для его возвращения, но вести переговоры с ПСЖ действительно трудно", - приводит слова Месси Marca.

"Что касается футбольного мастерства, то Неймар сейчас один из лучших в мире. С ним клуб бы сделал шаг вперед и в плане имиджа, и спонсоров.

Мы никогда не просили клуб подписать Неймара, а лишь высказывали свое мнение по этому вопросу. Выдвигал ли я какие-либо требования? Есть доказательства, что это не так", - отметил аргентинец.

Добавим, что руководство парижского клуба намерено вернуться к рассмотрению вопроса трансфера Неймара в зимнее межсезонье.