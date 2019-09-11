Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров на Евро

Накануне в матче отбора Евро-2020 сборная Португалии сокрушила в Вильнюсе национальную команду Литвы 5:1.

Покером отметился лидер действующих чемпионов Европы Криштиану Роналду.

Таким образом, Роналду довел число забитых им мячей в отборочных раундах чемпионата Европы до 25, тем самым обойдя на 2 мяча уже бывшего рекордсмена по этому показателю – экс-нападающего сборной Ирландии Робби Кина.

Всего на счету Криштиану за национальную команду, за которую он выступает с 2003 года, 93 гола в 160-ти матчах.

При этом Роналду забивал в ворота 40 разных сборных.

Мировым рекордсменом по забитым мячам является форварда сборной Ирана Али Даеи (109 голов).