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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров на Евро

Португалец отметил своеобразный юбилей.

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров на Евро
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

Накануне в матче отбора Евро-2020 сборная Португалии сокрушила в Вильнюсе национальную команду Литвы 5:1.

Покером отметился лидер действующих чемпионов Европы Криштиану Роналду.

Таким образом, Роналду довел число забитых им мячей в отборочных раундах чемпионата Европы до 25, тем самым обойдя на 2 мяча уже бывшего рекордсмена по этому показателю – экс-нападающего сборной Ирландии Робби Кина.

Всего на счету Криштиану за национальную команду, за которую он выступает с 2003 года, 93 гола в 160-ти матчах.

При этом Роналду забивал в ворота 40 разных сборных.

Мировым рекордсменом по забитым мячам является форварда сборной Ирана Али Даеи (109 голов).

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