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Покер Роналду обеспечил португальцам важную победу в матче отбора Евро-2020

Сборная Португалии сокрушила литовцев.

Покер Роналду обеспечил португальцам важную победу в матче отбора Евро-2020
Криштиану неудержим
Фото: EPA/UPG

В рамках отбора Евро-2020 в Вильнюсе состоялся матч соперников сборной Украины по группе В - сборных Литвы и Португалии.

В итоге, прибалтийская команда второй раз за последние 4 дня потерпела крупное домашнее поражение – 1:5.

Однако, в отличие от матча с украинцами, в поединке с действующими чемпионами Европы подопечные Вальдаса Урбонаса удерживали приемлемый для себя результат аж до середины второго тайма – на гол Криштиану Роналду (7-я минута, с пенальти) литовцы ответили точным ударом Витаутаса Андрюшкявичюса (28) – 1:1.

Но тем и отличается гений от простого человека, что он вроде бы простые вещи превращает в результат. На счастье для португальцев, в составе их сборной находится такой "экземпляр".

На 62-й минуте мяч после, казалось бы, невзрачного удара Криштиану метров с 22-х буквально засосало в ворота литовцев 1:2.

Тот же Роналду очередными своими двумя голами окончательно успокоил игру 1:4, после чего с овациями литовских болельщиков был заменен – "мавр" сделал свое дело.

Довершил разгром хозяев Вилльям Карвалью на 90+2 минуте.

Теперь уже никто не сомневается, что сборная Португалии остается единственным соперником нашей сборной в борьбе за первое место в группе.

Всё расставит по местам очная встреча двух команд, которая состоится 14 октября.

Обзор поединка - на сайте официального вещателя.

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