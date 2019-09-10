Клуб Украинской Премьер-лиги сменил главного тренера

Украинский специалист Владимир Мазяр назначен наставником ФК "Львов", сообщает официальный сайт львовян.

На этом посту он сменил Богдана Блавацкого.

Последним местом работы Мазяра был "Горняк-Спорт", который он покинул вчера.

До этого 41-летний тренер работал в каменской "Стали", "Вересе", "Рухе", "Полесье" и казахстанском "Акжайыке".

Напомним, "Львов" под руководством Блавацкого неудачно начал текущий сезон, набрав после 6-ти туров такое же количество очков. Команда находится на 10-м месте турнирной таблицы.

Дебют Мазяра в качестве главного тренера "Львова" может состояться 15 сентября, когда команда в чемпионате сыграет с дебютантом УПЛ - "Колосом".