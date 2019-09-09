Гонорар чемпиона UFC Хабиба оказался в 21 раз больше, чем Порье

В прошедший уик-энд в Абу-Даби состоялся турнир UFC 242.

В главном бою чемпион UFC в легком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона против обязательного претендента, американца Дастина Порье.

При этом, по информации xsport.ua, который ссылается на MMAJunkie.com, гонорар чемпиона оказался несоразмерно выше, чем у Дастина - гарантированный гонорар и бонусы Хабиба составили 6,09 млн долл. (6 млн - выступление, 40 тыс. - поощрительная выплата и 50 тыс. - "Выступление вечера"); в то время, как Порье заработал всего 290 тыс. долл. 250 тыс. – выступление и 40 тыс. - поощрительная выплата).