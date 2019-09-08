На завершающемся в Нью-Йорке заключительном в сезоне турнире "Большого шлема" - US Open в финале женского одиночного разряда встретились американка Серена Уильямс (№8 WTA) и канадка Бьянка Андрееску (№15 WTA).

Матч завершился сенсационной победой 19-летней Бьянки 6:3, 7:5.

До финала Серена проиграла всего три гейма на своей подаче в шести матчах, а в одном финале – в два раза больше, целых шесть.

Для 37-летней экс-первой ракетки мира это был десятый в карьере финальный матч на американском мейджоре (шесть побед).

В свою очередь, Андрееску впервые выступала в основной сетке US Open.

В начале года Андрееску занимала 152-ю позицию в мировом рейтинге, с понедельника она войдет в Топ-5, а также будет четвертой в Чемпионской гонке, по результатам которой будут определены восемь лучших теннисисток сезона, который сыграют на Итоговом турнире в Шеньчжене.

Напомним, год назад Уильямс-младшая также проиграла финальный матч US Open.

Тогда американка уступила 20-летней, на тот момент, японке Наоми Осака 6:2, 6:4.