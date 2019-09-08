В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
​Самолеты с пленными украинцами и россиянами синхронно вылетели
​Самолеты с пленными украинцами и россиянами синхронно вылетели
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
Порошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бывает
Порошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бывает
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
В Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
В Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
Правительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИД
Правительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИД
ГлавнаяСпорт

Громкой сенсацией завершился финал US Open у женщин

Серена Уильямс второй год подряд проигрывает финал Открытого чемпионата США.

Громкой сенсацией завершился финал US Open у женщин
Бьянка Андрееску
Фото: US Open

На завершающемся в Нью-Йорке заключительном в сезоне турнире "Большого шлема" - US Open в финале женского одиночного разряда встретились американка Серена Уильямс (№8 WTA) и канадка Бьянка Андрееску (№15 WTA).

Матч завершился сенсационной победой 19-летней Бьянки 6:3, 7:5.

До финала Серена проиграла всего три гейма на своей подаче в шести матчах, а в одном финале – в два раза больше, целых шесть.

Для 37-летней экс-первой ракетки мира это был десятый в карьере финальный матч на американском мейджоре (шесть побед).

В свою очередь, Андрееску впервые выступала в основной сетке US Open.

В начале года Андрееску занимала 152-ю позицию в мировом рейтинге, с понедельника она войдет в Топ-5, а также будет четвертой в Чемпионской гонке, по результатам которой будут определены восемь лучших теннисисток сезона, который сыграют на Итоговом турнире в Шеньчжене.

Напомним, год назад Уильямс-младшая также проиграла финальный матч US Open.

Тогда американка уступила 20-летней, на тот момент, японке Наоми Осака 6:2, 6:4.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также