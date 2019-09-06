Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
В контракте Месси с "Барселоной" есть один уникальный пункт, - СМИ
В контракте Месси с "Барселоной" есть один уникальный пункт, - СМИ
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
ГлавнаяСпорт

На ЧМ-2019 по баскетболу сборная Новой Зеландии перед поединком с греками исполнила устрашающий танец "Хака"

В регбийном исполнении этот танец выглядит куда ужасней.

На ЧМ-2019 по баскетболу сборная Новой Зеландии перед поединком с греками исполнила устрашающий танец "Хака"

В заключительном туре первого группового этапа чемпионата мира по баскетболу, который проходит в Китае, в группе F был сыгран решающий поединок между сборными Греции и Новой Зеландии.

Этот матч должен был определить вторую команду (вслед за бразильцами), которая бы продолжила выступления на втором этапе Мундиаля.

Может поэтому сборная островного государства решила запугать своего соперника еще до матча, и исполнила фирменный танец "Хака".

Выглядело угрожающе, однако танец не впечатлил оппонента – сборная Греции, хоть и в упорной борьбе, но добилась нужной победы 103:97.

Может потому, что баскетболисты сборной Греции являются истинными ценителями этого танца, но в исполнении регбийной сборной Новой Зеландии

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter

Читайте также