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В контракте Месси с "Барселоной" есть один уникальный пункт, - СМИ

Лионель может каждый год расторгнуть контракт с "блаугранас".

В контракте Месси с "Барселоной" есть один уникальный пункт, - СМИ
Лионель Месси
Фото: uefa.com

Капитан "Барселоны" Лионель Месси по условиям действующего контракта может расторгнуть соглашение с клубом в конце каждого сезона, сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на El Pais.

Для этого аргентинцу достаточно уведомить об этом клуб до 30 июня каждого года.

При этом Лео имеет право уйти в клуб не из Европы, отмечает издание. 

Его контракт действует до лета 2021 года.

В прошедшем сезоне аргентинец провел 50 матчей за клуб, в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи.

В этом сезоне он еще не выходил на поле из-за травмы.

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