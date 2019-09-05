В контракте Месси с "Барселоной" есть один уникальный пункт, - СМИ

Капитан "Барселоны" Лионель Месси по условиям действующего контракта может расторгнуть соглашение с клубом в конце каждого сезона, сообщает "Спорт-Экспресс", ссылаясь на El Pais.
Для этого аргентинцу достаточно уведомить об этом клуб до 30 июня каждого года.
При этом Лео имеет право уйти в клуб не из Европы, отмечает издание.
Его контракт действует до лета 2021 года.
В прошедшем сезоне аргентинец провел 50 матчей за клуб, в которых забил 51 мяч и отдал 22 результативные передачи.
В этом сезоне он еще не выходил на поле из-за травмы.