Стало известно, на какое понижение зарплаты пошел Коноплянка ради "Шахтера"

Евгений Коноплянка ради перехода из "Шальке-04" в "Шахтер" согласился на значительное понижение зарплаты, сообщает isport.ua, ссылаясь на турецкие СМИ.

Приоритетным в продолжении карьеры украинца долгое время оставался стамбульский "Бешикташ", однако клубы не смогли договориться о стоимости игрока – немцы требовали 3,5 млн евро, а турки могли предложить на 1 млн меньше.

При этом сам Коноплянка настаивал на своей зарплате в размере 1,7 млн евро, из этого следует, что примерно такой она и есть в донецком клубе.

Отметим, что Коноплянка пошел на значительное снижение своего дохода, поскольку в "Шальке" он зарабатывал 4 млн евро в год.

Соглашение игрока с "горняками" рассчитано на три года.