33-летний непобедимый супертяж встречался с Джейсоном Миндой из Эквадора.
Бой продлился неполных 2 раунда. Спонг владел полным преимуществом. После первого нокдауна Джейсон нашел в себе силы подняться, однако тут же был зажат в углу, а после мощного аперкота голландца рухнул на канвас.
Рефери тут же остановил поединок.
Добавим, что Тайрон занимает четвертую строчку в рейтинге WBO.
Полное видео боя Спонг - Минда:
Как и предполагалось дебют украинца в супертяжелом весе состоится в Чикаго на арене Винтраст 12 октября.
В свою очередь, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте поделился впечатлениями от своего следующего соперника.
"Счастлив, что мой дебютный бой в супертяжелом весе согласован и пройдет 12 октября в Чикаго. Спонг - это супертяжеловес, у которого есть скорость и сила. Он в ринге не так давно, но уже добился больших успехов. Я должен пройти это трудное испытание, чтобы в дальнейшем бороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. С нетерпением жду встречи", - цитирует Александра издание.