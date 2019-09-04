Александр Усик и Тайрон Спонг

Нидерландский боксер Тайрон Спонг, который впишет свое имя в историю бокса, как первый соперник Александра Усика (16-0-0, 12 KO) по супертяжелому весу, одержал впечатляющую победу на вечере бокса в Мексике.

33-летний непобедимый супертяж встречался с Джейсоном Миндой из Эквадора.

Бой продлился неполных 2 раунда. Спонг владел полным преимуществом. После первого нокдауна Джейсон нашел в себе силы подняться, однако тут же был зажат в углу, а после мощного аперкота голландца рухнул на канвас.

Рефери тут же остановил поединок.

Таким образом, Спонг добыл свою 14-ю победу на профессиональном ринге, причем 13 из них – досрочно.

Добавим, что Тайрон занимает четвертую строчку в рейтинге WBO.

Полное видео боя Спонг - Минда:

Отметим, вчера промоутерская компания Matchroom Boxing официально объявила о поединке Усик – Спонг, сообщается на сайте boxingnews24.com.

Как и предполагалось дебют украинца в супертяжелом весе состоится в Чикаго на арене Винтраст 12 октября.

В свою очередь, бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте поделился впечатлениями от своего следующего соперника.

"Счастлив, что мой дебютный бой в супертяжелом весе согласован и пройдет 12 октября в Чикаго. Спонг - это супертяжеловес, у которого есть скорость и сила. Он в ринге не так давно, но уже добился больших успехов. Я должен пройти это трудное испытание, чтобы в дальнейшем бороться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе. С нетерпением жду встречи", - цитирует Александра издание.