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Усик проведет дебютный бой в хэвивейте против россиянина Федосова, - СМИ

Поединок с Карлосом Такамом не состоится.

Усик проведет дебютный бой в хэвивейте против россиянина Федосова, - СМИ
Андрей Федосов
Фото: boxingscene.com

Сторона российского боксера Андрея Федосова (31-3, 25 КО) дала согласие на бой против Александра Усика (16-0, 12 КО), сообщает boxingscene.com.

Бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте и россиянином состоится 12 октября в Чикаго.

Команда Федосова изначально отказалась от проведения боя против Усика, желая перед этим провести разогревочный бой в октябре, но теперь изменила свое решение.

Для Усика это будет дебютный бой в супертяжелом весе - изначально Усик должен был встретиться с Карлосом Такамом 25 мая, но бой был перенесен из-за травмы бицепса украинца. Затем стороны договорились о поединке 12 октября в том же Чикаго.

Но, в настоящий момент договоренность о поединке Усика с 38-летним камерунцем близка к срыву из-за смены Такамом промоутерской компании.

Напомним, в июне Всемирная боксерская организация (WBO) назначила Усика обязательным претендентом на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

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