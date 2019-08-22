Матчами в Пирее, Загребе и Берне завершалась первая стадия плей-офф Лиги Чемпионов.

В пригороде греческой столицы "Олимпиакос" нанес сокрушительное поражение "Краснодару" 4:0.

До 78-й минуты ничто не предвещало катастрофы для российского клуба – хозяева минимально выигрывали 1:0, благодаря голу Мигель Анхель Герреро.

Но с появлением на поле на 75-й минуте в составе "Олимпиакоса" Лазара Ранджеловича, атакующая линия пирейцев преобразилась.

Именно серб своими точными ударами на 78-й и 85-й минутах послал в нокдаун "Краснодар".

Добил российскую команду на предпоследней минуте матча элегантный гол Даниэля Поденсе.

В столице Швейцарии "Янг Бойз" расписал боевую ничью с "Црвеной Звездой" 2:2.

А в столице Хорватии "Динамо" заложило крепкий фундамент для прохода в групповую стадию турнира, обыграв "Русенборг" 2:0.