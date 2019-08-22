Определена дата и место проведения боя за титул IBF между Деревянченко и Головкиным

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Обязательный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF , украинец Сергей Деревянченко проведет поединок за чемпионский пояс с экс-чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO и журнала The Ring, казахстанцем Геннадием Головкиным , сообщает nur.kz.

Бой состоится в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden, 5 октября.

Ранее отмечалось, что за данный бой Сергей получит самый большой гонорар в карьере - примерно 5 млн долл.

Победитель данного поединка будет противостоять Канело Альваресу в объединительном бою.

Напомним, что Альварес был лишен своего титула. Мексиканца лишили пояса, так как его сторона не смогла договориться с претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF Деревянченко.

Добавим, что украинец во второй раз в карьере попытается завоевать чемпионский пояс. В прошлый раз Деревянченко уступил Даниэлю Джейкобсу (35-3, 29 КО).