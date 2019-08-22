Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Одним из задержанных за ограбление под Борисполем оказался бывший глава спецназа Грузии
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
Двое грузин, которым Зеленский предоставил гражданство, через два месяца попались на ограблении
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Наркобарон третьої хвилі: хто такий Амос Дов Сільвер
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве двух женщин, которые пропали по пути из Броваров в Киев
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
ТРК "Украина" покажет документальный фильм ко Дню Независимости
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
ГлавнаяСпорт

Определена дата и место проведения боя за титул IBF между Деревянченко и Головкиным

Вакантный пояс разыграют между собой претенденты.

Фото: dazn.com
Обязательный претендент на титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, украинец Сергей Деревянченко проведет поединок за чемпионский пояс с экс-чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO и журнала The Ring, казахстанцем Геннадием Головкиным, сообщает nur.kz.

Бой состоится в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden, 5 октября.

Ранее отмечалось, что за данный бой Сергей получит самый большой гонорар в карьере - примерно 5 млн долл.

Победитель данного поединка будет противостоять Канело Альваресу в объединительном бою.

Напомним, что Альварес был лишен своего титула. Мексиканца лишили пояса, так как его сторона не смогла договориться с претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF Деревянченко.

Добавим, что украинец во второй раз в карьере попытается завоевать чемпионский пояс. В прошлый раз Деревянченко уступил Даниэлю Джейкобсу (35-3, 29 КО).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также