Определена дата и место проведения боя за титул IBF между Деревянченко и Головкиным

Бой состоится в Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden, 5 октября.
Ранее отмечалось, что за данный бой Сергей получит самый большой гонорар в карьере - примерно 5 млн долл.
Победитель данного поединка будет противостоять Канело Альваресу в объединительном бою.
Напомним, что Альварес был лишен своего титула. Мексиканца лишили пояса, так как его сторона не смогла договориться с претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF Деревянченко.
Добавим, что украинец во второй раз в карьере попытается завоевать чемпионский пояс. В прошлый раз Деревянченко уступил Даниэлю Джейкобсу (35-3, 29 КО).