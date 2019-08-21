Бекхэму грозит 50-миллионный штраф из-за строительства стадиона на зараженной земле

Экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм столкнулся с неожиданными трудностями во время строительства домашней арены для своего клуба "Интер Майами", сообщает The Sun.

Планы по созданию стадиона и торгового комплекса стоимостью 800 млн фунтов оказались под угрозой ввиду того, что 131 акр земли, на которой строят стадион "Интера", оказался токсичным.

В прошлом там находилась свалка муниципального мусоросжигательного завода, давно закрытого, на которую свозили отходы со всего города. Теперь же на этом месте уже более 50 лет расположено поле для гольфа.

Экологическая фирма EE&G, нанятая Inter Miami, взяла более 140 образцов почвы.

Анализ почвы показал, что под 15-сантиметровым слоем земли до сих пор находятся остатки переработанных отходов - плитки, металла и стекла, смешанные с мелкозернистым песком.

В отчете указано, что загрязнение мышьяком в этом месте превышает допустимый предел более чем в два раза. Также возле будущего стадиона обнаружили превышение уровня бария и свинца.

Мэр Майами Фрэнсис Суарес планирует провести дополнительное, независимое исследование. Для чего муниципалитет выбрал другую консалтинговую фирму – AECOM.

Если исследование подтвердит загрязнение почвы, клубу придется выплатить в городскую казну 41 млн фунтов (50 млн долл.) для очистки почвы.

Напомним, "Интер Майами" должен начать выступления в МЛС в 2020 году.