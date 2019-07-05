А может это двойник Ибрагимовича играл?

Со звездным нападающим "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем случился курьезный момент в очередном матче регулярного первенства МЛС.

В матче против "Торонто" Златан вышел на поле в футболке с нетрадиционной для себя фамилией на спине.

Точнее, с забавной опечаткой - "Ирбагимович" вместо "Ибрагимович".

Примечательно, что данный курьез не помешал Златану оформить дубль в поединке и принести своей команде победу 2:0.

Может технический спонсор калифорнийского клуба - Adidas заказывал пошив этого комплекта формы на одесском "Привозе"?