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Ибрагимович отыграл матч чемпионата MLS в бракованной футболке

Президент НОК Украины категорически отрицает обвинения.

Ибрагимович отыграл матч чемпионата MLS в бракованной футболке
А может это двойник Ибрагимовича играл?
Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovi

Со звездным нападающим "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем случился курьезный момент в очередном матче регулярного первенства МЛС.

В матче против "Торонто" Златан вышел на поле в футболке с нетрадиционной для себя фамилией на спине.

Точнее, с забавной опечаткой - "Ирбагимович" вместо "Ибрагимович".

Примечательно, что данный курьез не помешал Златану оформить дубль в поединке и принести своей команде победу 2:0.

Может технический спонсор калифорнийского клуба - Adidas заказывал пошив этого комплекта формы на одесском "Привозе"?

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Публикация от 433 (@433)

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