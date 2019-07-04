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Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации

Анна Соловей не собирается менять гражданство.

Чемпионка Евроигр высказалась насчет смены гражданства после оскорблений президента велофедерации
Анна Соловей
Фото: НОК

Чемпионка II Европейских игр-2019 в трековой велогонке на 25 км Анна Соловей заявила, что не собирается менять гражданство, несмотря на хамское поведение и оскорбления со стороны президента Федерации велоспорта Украины Александра Башенко, сообщает Glavcom.

"А почему я должна уезжать из своей страны? Да, у нас нелегко. Но кто будет что-то менять? Я родилась здесь, здесь живут мои родители. Я люблю свою страну. У нас много талантливых людей - ученых, врачей, спортсменов. Почему я должна отсюда ехать? Потому что какой-то президент позволяет себе нагло, по-хамски общаться? Да, гарантии, что у меня получится все, о чем я мечтаю, нет. Но почему бы не попробовать? Мне помогают, у меня есть поддержка. Я не имею права уйти", - заявила Соловей.

Напомним, чиновник публично оскорбил спортсменку и пообещал выгнать ее из сборной.

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