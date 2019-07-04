"Челси" назначил нового главного тренера

Фото: ФК "Челси" Фрэнк Лэмпард и директор "Челси" Марина Грановская

Клуб с Западного Лондона заключил с 41-летним специалистом контрактное соглашение сроком на три года.

Англичанин сменил на этом посту Маурицио Сарри, который возглавил "Ювентус".

Последним местом работы Фрэнка был клуб "Дерби Каунти". В сезоне-2018/19 в Чемпионшипе "бараны" расположились на 6-м месте и играли в плей-офф за выход в Английскую Премьер-Лигу, однако проиграли финальный матч "Астон Вилле" 1:2.

Напомним, что Лэмпард выступал за "Челси" в качестве футболиста с 2001 по 2014 год, сыграл 648 матчей и забил 211 голов, став лучшим бомбардиром клуба за всю историю.