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"Челси" назначил нового главного тренера

Возвращение легенды.

Фрэнк Лэмпард и директор &quot;Челси&quot; Марина Грановская
Фото: ФК "Челси"
Фрэнк Лэмпард и директор "Челси" Марина Грановская
Легенда лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард возглавил клуб со "Стэмфорд Бридж", сообщается на официальном сайте "пенсионеров".

Клуб с Западного Лондона заключил с 41-летним специалистом контрактное соглашение сроком на три года.

Англичанин сменил на этом посту Маурицио Сарри, который возглавил "Ювентус".

Последним местом работы Фрэнка был клуб "Дерби Каунти". В сезоне-2018/19 в Чемпионшипе "бараны" расположились на 6-м месте и играли в плей-офф за выход в Английскую Премьер-Лигу, однако проиграли финальный матч "Астон Вилле" 1:2.

Напомним, что Лэмпард выступал за "Челси" в качестве футболиста с 2001 по 2014 год, сыграл 648 матчей и забил 211 голов, став лучшим бомбардиром клуба за всю историю.

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