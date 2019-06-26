Еще один клуб Английской Премьер-Лиги уволил в межсезонье главного тренера

Вслед за лондонским "Челси", уволившем Маурицио Сарри с должности главного тренера, еще один клуб Английской Премьер-Лиги отправил в отставку коуча.

"Ньюкасл" и Рафаэль Бенитес не смогли достичь договоренности о лонгировании контракта, который истекал 30 июня.

Испанский специалист тренировал "сорок" с марта 2016, придя на смену Стиву Макларену. Рафаэль с успехом продлил "Ньюкаслу" прописку в АПЛ, несмотря на нежелание владельца клуба Майка Эшли инвестировать в состав.

Длившийся несколько месяцев диалог ни к чему не привел. Выдвинутые Бенитесом условия относительно селекционной политики, трансферного бюджета и личного контракта не были удовлетворены.

Таким образом, 59-летний испанец, которого уже вовсю сватают в Китай, покидает "Сен-Джеймс Парк".

"Мы значительное время трудились, чтобы продлить контракт Рафы, но к сожалению, этому не было суждено и не будет суждено случиться", - гласит заявление на официальном сайте "сорок".