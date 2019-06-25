В Англии анонсировали турнир по гольфу, где спортсменов будут сопровождать голые девушки

В Англии разразился скандал из-за нового турнира по гольфу, который должен пройти в августе в Эссексе, сообщает sport.bigmir.net.

В правилах турнира говорится, что во время соревнований спортсменов будут сопровождать полностью голые девушки-кэдди.

Против подобного формата выступили правозащитники, активисты и гольфистки.

"Это просто ужасно. Это отбрасывает мир на 200 лет назад. Гольф считается спортом, в котором доминируют мужчины, и они до сих пор регулярно смотрят косо на меня, когда я нахожусь в поле с ними", - цитирует гольфистку Алию Сондерс издание.

"До последнего времени в некоторых гольф-клубах висели таблички с надписью, что собакам и женщинами вход запрещен. Это говорит вам все, что вам нужно знать о спорте. Этот турнир – лишь подтверждение ситуации. Но тенденция должна измениться", - вторит Алии активистка Лорен Джонсон.

Однако организаторы выступили в защиту турнира и уверены, что он будет иметь большой успех.

"Это события только для мужчин. Мы начали такое практиковать в Южной Африке и теперь привозим турнир в Великобританию. Вы не представляете, что происходит за закрытыми дверями. Мы думаем, что нас ждет успех", - сообщил промоутер турнира Стив.