Зинченко пролонгировал контракт с "Манчестер Сити"

Новые соглашение будет действовать до лета 2024 года.
Экс-футболист "Шахтера" перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Уфы". Сумма трансфера составила 2 млн евро.
YESSSSSSSSSSS! 🙌— Manchester City (@ManCity) 20 июня 2019 г.
5️⃣ more years of @Azinchenko17 💙
🔵 #mancity pic.twitter.com/JlilPP5X6B
В прошедшем сезоне за "МанСити" Зинченко принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился пятью результативными передачами.
С "горожанами" украинец дважды становился победителем Английской Премьер-Лиги, два раза выиграл Кубок Лиги, а также по одному разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.
Отметим, в сезоне 2019/19 Александр в составе МС выиграл все четыре главных английских трофея – АПЛ, Кубок, Суперкубок и Кубок Лиги.