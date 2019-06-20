Во время смерти Тымчук был в квартире не один, - Князев
Во время смерти Тымчук был в квартире не один, - Князев
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Полиция нашла тело 11-летней девочки, пропавшей в Одесской области
Бойцы "Азова" в Донецкой области задержали группу мародеров
Бойцы "Азова" в Донецкой области задержали группу мародеров
Парубий передал на подпись Зеленскому закон о господдержке и финансировании "Пласта"
Парубий передал на подпись Зеленскому закон о господдержке и финансировании "Пласта"
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
В "Реале" бунт: четыре игрока отказались уходить из команды
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
Медведчук заявил, что обмен Сенцова сорвался из-за ликвидации главаря "ДНР" Захарченко
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
Медведчук признался в нелюбви к украинцам
На выборах в парламент лидируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа" и "Голос"
На выборах в парламент лидируют "Слуга народа", "Оппозиционная платформа" и "Голос"
ГлавнаяСпорт

Зинченко пролонгировал контракт с "Манчестер Сити"

Украинец остается на "Этихад" до 2024 года.

Александр Зинченко и спортивный директор &quot;горожан&quot; Чики Бегиристайн
Фото: mancity.com
Александр Зинченко и спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн
Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко подписал новый договор с клубом, сообщается на официальном сайте чемпионов Англии.

Новые соглашение будет действовать до лета 2024 года.

Экс-футболист "Шахтера" перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Уфы". Сумма трансфера составила 2 млн евро.

В прошедшем сезоне за "МанСити" Зинченко принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился пятью результативными передачами.

С "горожанами" украинец дважды становился победителем Английской Премьер-Лиги, два раза выиграл Кубок Лиги, а также по одному разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Отметим, в сезоне 2019/19 Александр в составе МС выиграл все четыре главных английских трофея – АПЛ, Кубок, Суперкубок и Кубок Лиги.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также