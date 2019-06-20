Зинченко пролонгировал контракт с "Манчестер Сити"

Украинец остается на "Этихад" до 2024 года.

Фото: mancity.com Александр Зинченко и спортивный директор "горожан" Чики Бегиристайн

Новые соглашение будет действовать до лета 2024 года.

Экс-футболист "Шахтера" перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Уфы". Сумма трансфера составила 2 млн евро.

В прошедшем сезоне за "МанСити" Зинченко принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых стал автором одного забитого мяча, а также отметился пятью результативными передачами.

С "горожанами" украинец дважды становился победителем Английской Премьер-Лиги, два раза выиграл Кубок Лиги, а также по одному разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Отметим, в сезоне 2019/19 Александр в составе МС выиграл все четыре главных английских трофея – АПЛ, Кубок, Суперкубок и Кубок Лиги.