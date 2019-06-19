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Погба получит бонус 4 млн фунтов за преданность "Манчестер Юнайтед", даже если покинет клуб

Таковы условия контракта.

Погба получит бонус 4 млн фунтов за преданность "Манчестер Юнайтед", даже если покинет клуб
Поль Погба
Фото: The Sun

Лидер "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заработает 3,78 млн фунтов (около 4, 23 млн евро) за преданность своему клубу, несмотря на то что француз по-прежнему жаждет покинуть стан манкунианцев, сообщает Daily Mail.

При этом желание уйти не помешает Погба получить бонус - для этого ему нужно выполнить одно условие, а именно числиться игроком "Манчестер Юнайтед" к 1 июля.

В прошлом году аналогичный бонус для французского хавбека, который предусмотрен контрактом, составил 3,46 млн фунтов, отмечает издание.

Напомним, МЮ хочет предложить Погба контракт с зарплатой 500 тыс. фунтов в неделю.

В минувшем сезоне 26-летний игрок в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 - с пенальти), а также 9 результативных передач.

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