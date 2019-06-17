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Погба попытался поиграть в уличный футбол с борцами сумо

Поль Погба расслабляется в Токио.

Погба попытался поиграть в уличный футбол с борцами сумо
Поль Погба
Фото: EPA/UPG

Полузащитник сборной Франции и английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба накануне заявил, что ему нужен новый вызов в профессиональной карьере, намекая на скорый уход с "Олд Траффорд".

А пока суть да дело чемпион мира-2018 в своем промо-туре по Дальнему Востоку посетил столицу Японии - город Токио где поиграл в уличный футбол.

В частности, полузащитнику была предоставлена возможность отточить свою технику пробития штрафных ударов. Погба пытался обвести стенку, состоящую из борцов сумо.

Попытка получилась неплохой, однако Полю помешал прыткий голкипер, который смог отразить его удар.

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