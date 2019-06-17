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Бондаренко вновь выше всех прыгнул на этапе Бриллиантовой лиги

Богдан Бондаренко показал приличный результат.

Бондаренко вновь выше всех прыгнул на этапе Бриллиантовой лиги
Богдан Бондаренко
Фото: EPA/UPG

Богдан Бондаренко
Фото: EPA/UPG
Богдан Бондаренко
Чемпион мира и Европы по прыжкам в высоту Богдан Бондаренко снова стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в Рабате.

Уроженец Харькова показал очень достойный результат - 2,28 м и опередил японца Наото Тобе и россиянина Илью Иванюка.

Еще один украинец Андрей Проценко стал шестым с результатом 2,22 м.

Напомним, неделю назад Бондаренко завоевал золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.

Украины выиграла еще одну медаль в столице Марокко.

Бегунья Ольга Ляховая с результатом 2:00.35 мин. заняла третье место на дистанции 800 метров.

Отметим, это лучший результат Ляховой в сезоне (Season Best - SB). 

Победитель определялся на фотофинише. В итоге, чемпионкой стала Нелли Джепкосгеи из Кении с результатом 1:59.50 мин, второе место заняла эфиопская бегунья Хабитам Алему (1:59.90 мин).

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