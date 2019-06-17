Бондаренко вновь выше всех прыгнул на этапе Бриллиантовой лиги

Уроженец Харькова показал очень достойный результат - 2,28 м и опередил японца Наото Тобе и россиянина Илью Иванюка.
Напомним, неделю назад Бондаренко завоевал золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги в Риме.
Украины выиграла еще одну медаль в столице Марокко.
Бегунья Ольга Ляховая с результатом 2:00.35 мин. заняла третье место на дистанции 800 метров.
Отметим, это лучший результат Ляховой в сезоне (Season Best - SB).
Победитель определялся на фотофинише. В итоге, чемпионкой стала Нелли Джепкосгеи из Кении с результатом 1:59.50 мин, второе место заняла эфиопская бегунья Хабитам Алему (1:59.90 мин).