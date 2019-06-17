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Малиновский заявил, что "Генк" его обманул

Руслан Малиновский не видит своего будущего в бельгийском клубе.

Малиновский заявил, что "Генк" его обманул
Руслан Малиновский
Фото: BELGA

Украинский легионер бельгийского "Генка" Руслан Малиновский хочет сменить клубную прописку в текущее трансферное окно, чтобы играть в более сильном чемпионате, сообщает HLN.

26-летний игрок сборной Украины рассказал о нежелании его нынешнего клуба вести переговоры с другими клубами насчет его трансфера.

"Я знаю, что есть предложение от "Аталанты", но "Генк" не хочет вести переговоры. И это при том, что сумма больше, чем год назад от "Сельты". "Генк" оценил меня в 20 млн евро", - отметил Малиновский.

"Прошлым летом я остался, чтобы помочь команде завоевать чемпионство. Они обещали не препятствовать трансферу в этом году. Я мог зимой уйти в "Рому", но отказал им, ибо хотел сдержать слово.

"Генк" нарушает свое слово, и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет и я хочу играть на более высоком уровне. Я хотел уйти красиво, поблагодарив клуб и болельщиков, но "Генк" явно этого не хочет.

Я просто прошу "Генк" отпустить меня по разумной цене и сдержать свое слово. Люди меня предупреждали, но я не верил. Я был наивен. Не вижу больше своего будущего в "Генке", - цитирует Малиновского издание.

Отметим, боссы бергамской "Аталанты" сделали второе улучшенное предложение "Генку" по Малиновскому в размере 17 млн евро.

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