В матче женского Чемпионата мира по футболу, который проходит на полях Франции, в матче группы Е между сборными Нидерландов и Камеруна (3:1) произошел неприятный инцидент.

Футболистка африканской команды Габриэль Онгене была спровоцирована соперницей на нелицеприятный жест.

Габриэла в небольшом тайм-ауте обратилась на кромке поле к футболистке команды Нидерландов с просьбой поделиться бутылкой воды, на что получила невежливый отказ.

Этот эпизод увидела партнерша голландки и попыталась исправить ситуацию, предложив Онгене свою бутылку воды. Однако Габриэла была так раздосадована недружелюбным поступком предыдущей голландки, что с агрессией отбросила предложенную ей помощь и бутылкой чуть не разбила лицо футболистке сборной Голландии.

Отметим, после двух туров в группе Е двоевластие: по 6 очков набрали команды Голландии и Канады, камерунки и новозеландки очков не набрали.