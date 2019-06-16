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На женском Чемпионате мира по футболу камерунка чуть не разбила голову сопернице бутылкой воды

Габриэль Онгене была сверх эмоциональна.

На женском Чемпионате мира по футболу камерунка чуть не разбила голову сопернице бутылкой воды
Матч между сборными Камеруна и Нидерландов
Фото: EPA/UPG

В матче женского Чемпионата мира по футболу, который проходит на полях Франции, в матче группы Е между сборными Нидерландов и Камеруна (3:1) произошел неприятный инцидент.

Футболистка африканской команды Габриэль Онгене была спровоцирована соперницей на нелицеприятный жест.

Габриэла в небольшом тайм-ауте обратилась на кромке поле к футболистке команды Нидерландов с просьбой поделиться бутылкой воды, на что получила невежливый отказ.

Этот эпизод увидела партнерша голландки и попыталась исправить ситуацию, предложив Онгене свою бутылку воды. Однако Габриэла была так раздосадована недружелюбным поступком предыдущей голландки, что с агрессией отбросила предложенную ей помощь и бутылкой чуть не разбила лицо футболистке сборной Голландии.

Отметим, после двух туров в группе Е двоевластие: по 6 очков набрали команды Голландии и Канады, камерунки и новозеландки очков не набрали.

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