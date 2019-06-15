Украина победила Южную Корею в финале со счетом 3:1.

Фото: EPA/UPG

Сборная Украины по футболу выиграла молодежный чемпионат мира U-20.

В финальном поединке, который проходил 15 июня в польском Лодзе, украинцы обыграли сверстников из Южной Кореи со счетом 3:1.

Корейцы первыми открыли счет уже на 5 минуте, реализовав пенальти после фола украинского защитника. Отличился Ли Кан Ин, играющий за "Валенсию".

На 34-й минуте "динамовец" Владислав Супряга сравнял счет, вкатив мяч в ближний угол ворот корейцев, а на 52-й минуте вывел сборную вперед.

Фото: EPA/UPG

Окончательный счет на 89-й минуте установил еще один "динамовец" Георгий Цитаишвили.

Фото: EPA/UPG

Напомним, на групповой стадии чемпионата украинцы победили США (2:1), Катар (1:0) и сыграли вничью с командой Нигерии (1:1). В 1/8 финала украинцы разгромили сборную Панамы (4:1), в четвертьфинале обыграли команду Колумбии (1:0), а в полуфинале - итальянцев (1:0).