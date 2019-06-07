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Сборная Украины добилась исторической победы в четвертьфинале молодежного Чемпионата мира

Была повержена команда Колумбии.

Даниил Сикан
Фото: АФУ
Даниил Сикан
В польском Лодзе состоялся первый четвертьфинальный матч Чемпионата мира по футболу (U-20).

Сборная Украины обыграла своих сверстников из Колумбии 1:0 и впервые в своей истории достигла полуфинала молодежного ЧМ.

Единственный гол в матче забил Даниил Сикан. Форвард донецкого "Шахтера" в эпизоде с забитым мячом трижды выиграл у соперников силовую борьбу и с линии штрафной площади отправил мяч в пустые ворота.

Напомним, Даниил отметился дублем в четвертьфинальном поединке против Панамы (4:1). Всего на счету Сикана уже 4 мяча, забитых на турнире и он занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЧМ.

Лучшим бомбардиром турнира с девятью мячами скорее всего останется форвард сборной Норвегии Эрлинг Браут Холанд. Все голы нападающий забил в одном матче в ворота Гондураса. Норвегия из группы не вышла.

11 июня наша сборная сыграет с победителем встречи Италия - Мали.

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