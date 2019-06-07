Сборная Украины обыграла своих сверстников из Колумбии 1:0 и впервые в своей истории достигла полуфинала молодежного ЧМ.
Единственный гол в матче забил Даниил Сикан. Форвард донецкого "Шахтера" в эпизоде с забитым мячом трижды выиграл у соперников силовую борьбу и с линии штрафной площади отправил мяч в пустые ворота.
#COL #UKR #SofaScore #COLUKR #VamosColombia #U20WorldCup #U20WC Danylo Sikan Goal #Colombia U20 vs #Ukraine U20 0-1 07/06/2019 : https://t.co/XGUEgSm1pN— LIVE FOOTBALL (@LivexFootball) 7 июня 2019 г.
Лучшим бомбардиром турнира с девятью мячами скорее всего останется форвард сборной Норвегии Эрлинг Браут Холанд. Все голы нападающий забил в одном матче в ворота Гондураса. Норвегия из группы не вышла.
11 июня наша сборная сыграет с победителем встречи Италия - Мали.